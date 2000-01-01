Синупрет - скажите насморку нет!

Синупрет. Все ли мы знаем о лекарственном препарате?

Синупрет® – лекарственный препарат растительного происхождения для лечения насморка и синусита. Он оказывает лечебное воздействие на любой стадии течения заболевания – от начальных катаральных проявлений до тяжелых гнойных синуситов. Препарат заслужил мировое признание. Он включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps). EPOS 2020 разработаны не только для врачей, но и для фармацевтов, и для среднего и младшего медперсонала, и для пациентов. В документе особенно отмечается важность предупреждения необоснованного применения антибиотиков и предлагается использование различных альтернативных препаратов, в числе которых и Синупрет®. Этот фитопрепарат любим и востребован и отечественными специалистами, произведен компанией «Бионорика СЕ», Германия.

Запатентованный состав

В состав Синупрета® входят пять активных компонентов:

корень горечавки (Gentiane radix),

цветы первоцвета (Primulae flos),

трава щавеля (Rumicis herba),

цветы бузины (Sambuci flos),

трава вербены (Verbenae herba).

Лекарственные растения эффективно борются с симптомами простуды, а именно:

устраняют насморк;

облегчают носовое дыхание;

успокаивают головную и лицевую боль;

уменьшают стекание слизи по задней стенке глотки.

Активные компоненты растений, входящие в состав, дополняют друг друга по своим фармакологическим свойствам, и в комплексе более эффективны, чем по-отдельности.

Действие на организм

Синупрет® улучшает работу ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, что способствует выведению отделяемого. Он уменьшает воспаление и препятствует присоединению бактериальной флоры. Кроме этого, данный фитопрепарат обладает антивирусным и иммуномодулирующим действием. Благодаря этим свойствам препарата помогает как при синуситах, так и при насморке на фоне острых респираторных заболеваний, а также способствует профилактике осложнений. Он эффективно разжижает густой секрет, восстанавливает носовое дыхание, устраняет головную боль и при этом борется с вирусами.

В мультицентровых проспективных рандомизированных двойных слепых плацебо-контролированных исследованиях C. Bachert была доказана высокая эффективность Синупрета в устранении симптомов риносинусита. Она была отмечена в 50-84% случаев.

Большое удобство заключается в том, что одно лекарство обладает всеми перечисленными свойствами. Это позволяет человеку уменьшить количество принимаемых медикаментов.

Преимущества препарата

Среди отличительных характеристик препарата можно отметить:

натуральный состав;

эффективное устранение воспалительного отека слизистой оболочки дыхательных путей;

способность восстанавливать эпителий дыхательных путей;

возможность профилактики присоединения бактериальной инфекции;

доказанную эффективность и хорошую переносимость.

Лекарственное средство «Синупрет®» выпускается в различных формах:

сиропе для детей с 2-х лет и взрослых,

каплях для детей 2-х лет и взрослых,

таблетках для детей с 6 лет и взрослых,

и таблетках для детей с 12 лет и взрослых (Экстракт применяется для лечения острого неосложненного синусита, и Форте, предназначенный для лечения как острого, так и хронического синусита).

Препараты в таблетках отличаются друг от друга концентрацией действующих веществ и способом производства. Каждый покупатель может выбрать форму выпуска Синупрета®, которая подходит именно для него.

Когда и как применяют?

Синупрет® предназначен для применения в составе комплексной терапии при:

1. При появлении первых признаков простуды и насморка.

При своевременном и правильном лечении простуды дальше процесс может и не развиться. По данным статистики и отзывам пациентов лекарство обладает высокой эффективностью и гипоаллергенностью. Этот препарат в сиропе может быть рекомендован детям с 2-х лет с первых дней респираторного заболевания при насморке. При этом он является натуральным и безопасным.

2. Остром и хроническом воспалении придаточных пазух носа.

3. При частых и длительных простудах, сопровождающихся насморком, синуситом или отитом у детей и взрослых.

При этом важно помнить, что при более тяжелых заболеваниях обычно рекомендована комплексная терапия, куда могут входить не только одни лекарства, но и другие способы лечения, например, физиотерапия.

4. Для восстановления нормальной работы верхних дыхательных путей.

Препарат:

восстанавливает носовое дыхание;

разжижает густой секрет;

устраняет головную боль.

Схема приема препарата:

Сироп:

Возраст Дозировка Дети от 2 до 5 лет 2,1 мл 3 раза в день Дети от 6 до 11 лет 3,5 мл 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 7,0 мл 3 раза в день

Капли:

Возраст Дозировка Дети от 2 до 5 лет 15 капель 3 раза в день Дети от 6 до 11 лет 25 капель 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 50 капель 3 раза в день

Таблетки: